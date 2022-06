Leukste TT hits krijgen plekje op verzamel-cd

Tientallen, misschien wel honderden nummers zijn er in de loop der geschiedenis gemaakt over de TT Assen. TT Museum-conservator Sjoerd Looijenga heeft een cd uitgebracht met de leukste TT-hits.

Jarenlang maakte Looijenga TT Radio voor Radio Drenthe. Bekende artiesten kwamen voorbij, tal van unieke TT-nummers hoorde hij. "Na al die jaren wilde ik heel graag een keer een cd uitgeven. Dat is nu gelukt."

Een voor een klikt Looijenga langs de nummers, continu met een glimlach op zijn gezicht. Er komt een mix met allerlei soorten muziek voorbij. Van regionale pareltjes tot grote hits als Oerend hard. Dat laatste nummer had nogal wat voeten in aarde om op de cd te krijgen.

"Het valt niet mee om de rechten van bepaalde nummers te krijgen", vertelt de conservator. "Vooral Engelse nummers zijn moeilijk te krijgen. Maar dat geldt ook voor het nummer Oerend hard. De platenmaatschappij wilde niet meewerken, maar Bennie Jolink wel. Hij heeft een eigen liveopname van een optreden in de Gelredome, waar hij de rechten van heeft, aan ons gegeven."

Opvallend is ook het nummer Assen van The Cresters. "Dat heeft ooit op een lp gestaan van een motoroliemerk. Daar stonden motorgeluiden op, maar ook dit liedje. Dat is zelfs nog op single uitgebracht."