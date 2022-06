Muzieklijst Harry's Blues zondag 26 juni 2022

Na 31 jaar is dit de laatste uitzending van Harry's Blues. Met uiteraard veel aandacht voor de muzikale nalatenschap van Harry Muskee, de man waarmee het programma in 1991 van start ging. Er kwamen veel gasten langs en er werden verre reizen, op zoek naar de wortels van de blues, gemaakt.

De muziek van Harry Muskee blijft bestaan en te horen. Maar dit programma stopt. Met dank aan alle luisteraars, gasten en technici. Het was een genoegen om meer dan 1.200 programma's te maken. Maar nieuwe uitdagingen lonken en via de moderne digitale media blijft 'onze' muziek te beluisteren. De blues zwijgt nooit. Goedgaon!