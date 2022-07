Vlinders tellen in het donker

Er leven in Nederland ruim 2400 soorten vlinders. Veruit de meeste daarvan zijn nachtvlinders. Vannacht, tijdens de Nationale Nachtvlindernacht (NaNaNa), worden de verschillende soorten in kaart gebracht.

Overal in het land gaan mensen vannacht 'nachtvlinderen', via excursies of zelfstandig. De resultaten van deze telnacht helpen mee bij onderzoek naar de nachtvlinders.

Het belangrijkste gereedschap: een wit doek en een lamp. Het witte doek wordt rechtop gespannen, met een felle lamp erbij ontstaat er een groot licht oppervlak. Nachtvlinders trekken naar het opgelichte doek toe, ze gaan erop zitten en zo zijn ze heel goed te bewonderen.

Boswachter Pauline Arends heeft deze week al een voorproefje gedaan in eigen tuin. Arends: "Als je in de nacht al die vlinders ziet... nou daar zitten zulke mooie soorten bij! Dat is gewoon genieten. En er komen allerlei soorten voorbij die ik helemaal niet ken, en die zitten gewoon in mijn tuin, dat is zo mooi!"