Publiek welkom bij archeologisch onderzoek in Valthe

De studenten zijn onder leiding van prof. dr. Daan Raemaekers op 20 juni gestart met een vier weken durend onderzoek. Student Sytse Wilmink: "We zijn benieuwd naar het terrein rondom het hunebed: hoe werd het terrein rondom het hunebed gebruikt? Vonden er ook activiteiten plaats? Was het ook belangrijk voor de mensen, of werd het terrein juist vermeden?" De eerste vondsten zijn al gedaan: er zijn scherven van potten gevonden.

Bij de open dag zijn ook medewerkers van het Hunebedcentrum en de boswachter van Staatsbosbeheer aanwezig. Aanmelden is niet nodig. Bezoekers wordt gevraagd om zoveel mogelijk te voet of met de fiets te komen. Er is parkeergelegenheid aan de Bergjesweg te Valthe. Steek de Odoornerweg over om naar hunebed D34 te lopen.