De natuur verkennen op een scootmobiel

Wandelen in de natuur is waarschijnlijk iets waar je niet lang over nadenkt. Wandelschoenen aan en naar buiten. Voor mindervaliden is dit minder voor de hand liggend. Daarom organiseert Nationaal Park Drentsche Aa jaarlijks een scootmobieltocht.

Dit keer begint de tocht in Zuidlaren. Het dorp ligt op de Hondsrug aan de rand van het nationale park Drentsche Aa. Het gebied heeft een rijke cultuurhistorische geschiedenis en de natuur is divers. Onderweg vertellen de gidsen meer over dit beek- en esdorpenlandschap.

Dankbaar

"De animo voor deze tochten is groot", vertelt coördinator Andre Brasse. "Het is erg leuk om te doen en de deelnemers zijn heel dankbaar. Mensen komen zelfs uit andere provincies omdat er weinig voor hen georganiseerd wordt."

Aangepast

De tocht is helemaal gericht op deelnemers in een scootmobiel. Brasse: "We maken gebruik van begaanbare routes die breed genoeg zijn voor de wielen. We hebben meerdere gidsen die dit al jaren doen en we hebben mensen klaarstaan mocht er wat kapot gaan of gebeuren onderweg."

Deelname