Particulieren gezocht die een bosje willen planten voor het landschap van vroeger

Particulieren die in een bepaald gebied wonen én minimaal een kwart hectare van hun grond in het buitengebied willen beplanten met bomen en struiken kunnen zich melden.

Daarom zoekt Plan Boom Drenthe particulieren die willen samenwerken om kleine bosjes terug te brengen in het landschap, op plekken waar dat zowel landschappelijk als historisch past. Er is een aantal gebieden uitgekozen dat in aanmerking komt zoals Schoonbeek, Smilde en omgeving, Wapserveen en Zuidwolde en omgeving. Het plantgoed bestaat uit soorten die van nature in onze provincie voor komen.