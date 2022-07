Een kijkje in de keuken van de imker tijdens de Open Imkerijdagen

Voor het voortbestaan van de bijen zijn bloeiende bloemen, met nectar en stuifmeel, zo'n beetje tussen februari en november van levensbelang. Wilde bijen hebben behalve voedsel ook nestelplaatsen nodig, in de grond, in boomkluiten, in holle stengels of in dood hout. Tijdens de open dagen geven imkers tips om de omgeving zo bijvriendelijk mogelijk te maken.