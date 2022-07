Drentse heide- en veenvlinders kunnen jouw hulp goed gebruiken

De workshop wordt in samenwerking met de Vlinderstichting gegeven op het kantoor van Staatsbosbeheer in Balloo. Aanmelden voor de workshop is verplicht en kan via e-mail of via dit formulier . Ervaring met vrijwilligerswerk in de natuur of met monitoring is niet nodig om deel te kunnen nemen. Bezoek de website van Landschapsbeheer Drenthe voor meer informatie over de workshop.