Meedoen aan de vlindertelling kan ook tijdens vakantie

Sommige vlinders die je in Drenthe kunt zien, zie je ook in het buitenland maar dan in grotere aantallen zoals de koninginnenpage . Deze vlinder uit de familie van de pages is een van de grootste vlinders die in ons land voorkomt, met een spanwijdte tot vijfenzeventig millimeter. Vanaf eind april verschijnen de eerste vlinders en vanaf begin juli vliegt een tweede generatie uit. Ze zijn te vinden in kruidenrijke graslanden, moerasgebieden en op ruderaal terrein.

Andere soorten komen niet in ons land voor. Het adonisblauwtje is zo'n vlinder die alleen over de grens voorkomt. Het mannetje is herkenbaar aan de hemelsblauwe vleugels, het vrouwtje heeft bruine vleugels met een witte rand en oranje-witte ogen. De vlinder houdt van warm en droog weer en komt voor in open graslanden in heuvelachtig gebied. De rupsen scheiden een zoetstof af waar mieren van houden. Beiden komen dan ook vaak in hetzelfde gebied voor.