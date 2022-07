Tel een weekend lang tuinvlinders

Een nieuwe editie van de tuinvlindertelling staat voor de deur. Komend weekend kunnen geïnteresseerden een kwartiertje of meerdere kwartiertjes vlinders tellen in de tuin of op het balkon. De gegevens die ieder jaar opnieuw verzameld worden, schetsen een beeld van de situatie van de dagvlinders in ons land en dragen bij aan een betere bescherming.