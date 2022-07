Gemaaid pad biedt zicht op bloeiende orchideeën

De orchideeën in de Eekmaten in de buurt van Wijster staan volop in bloei. Om bewonderaars de gelegenheid te geven de bloemen van dichtbij te bekijken en te fotograferen hebben medewerkers van Stichting Het Drentse Landschap een pad gemaaid dwars door het bloemrijke hooiland.

Het gebied was vroeger in gebruik als landbouwgrond en productiebos. Stichting Het Drentse Landschap kreeg het landgoed in 1974 in bezit en heeft het sindsdien heringericht als natuurgebied. Daardoor hebben bijzondere dieren en planten, zoals grote zaagbekken, lepelaars, stijve ogentroost en het drijvende waterweegbree hun weg naar het gebied gevonden. Enkele jaren geleden zijn hier twee bijzondere paddenstoelen ontdekt: het gesteeld veenknopje en het witte heidetrechtertje.