Beluister de Drentse natuur vanaf de bank

De Drentse natuur in duiken zonder van de bank af te komen? Dat kan met verschillende groene podcasts, waaronder Puur Natuur en Groene Oren. In een van de nieuwe afleveringen van Puur Natuur vertelt boswachter Jacob de Bruin over het hoogveenherstel in het Fochteloërveen.

In het Fochteloërveen heersen bijzondere omstandigheden. Het voortbestaan van dit unieke natuurgebied valt of staat bij voldoende regenval en de mogelijkheid om het water vast te houden. "Het is vooral nat en voedselarm. Voor veel soorten planten en dieren zijn het barre omstandigheden. Dus de soorten die hier voorkomen hebben zich aangepast aan die specifieke omstandigheden en zijn daardoor vrij snel heel zeldzaam", aldus De Bruin.

Uitsterven

In veel van de damwanden die het water binnen moeten houden, zitten gaten. "Dat is hier op wel vijftig locaties aan de hand. Dat maakt het urgent dat we die kades repareren om het uitstromende water tot een minimum te beperken." Zo moet voorkomen worden dat de 330 Rode Lijst-soorten in dit gebied verdwijnen. "Het veenhooibeestje is een van de soorten die onder druk staat, met name omdat dit straks waarschijnlijk de laatste populatie is van Nederland."

Vestiging

De Amerikaanse rivierkreeft heeft zich definitief gevestigd in onze provincie. Het is een invasieve exoot die in tegenstelling tot de Europese rivierkreeft niet gevoelig is voor de kreeftenpest. De podcastserie Groene Oren van Staatsbosbeheer laat de rivierkreeft zelf aan het woord. "Ik heb het idee dat ik hiernaartoe gehaald word met het idee dat het leuk is om mij hier te hebben en nu lijkt het alsof jullie bezig zijn om mij systematisch uit te roeien."

Middeleeuwen

In een van de afleveringen van Uur in de Natuur bezoeken wandelfanaat Gerben van der Zwaard en boswachter Hanne Tersmette het Dwingelderveld, het grootste aaneengesloten natte heidegebied van West-Europa. "De heide op hoge zandgronden is van oorsprong geen natuur", aldus Tersmette. "Die heidevelden zijn ontstaan toen er in de middeleeuwen plekken moesten komen waar voedsel verbouwd kon worden." Van der Zwaard: "Dus wat we nu zo mooi vinden, is eigenlijk een slap aftreksel van wat het ooit is geweest."

Nationaal park

De Verhalen van Drenthe is een podcast waarin Ellen ten Damme op zoek gaat naar verhalen over hunebedbouwers, de Koloniën van Weldadigheid én de Drentse natuur. In deze aflevering komen de drie nationale parken in onze provincie aan bod. Boswachter Kees van Son neemt de luisteraar mee over het Balloërveld in het Drentsche Aa gebied.