Biddende slangenarenden boven Drentse natuurgebieden

Het belang van grote natuurgebieden

Deze arend als het symbool voor grotere natuurterreinen; dat heeft te maken met het samenspel tussen een ruime leefomgeving en de aanwezigheid van een weerbare populatie slangen. "Er zijn blijkbaar voldoende slangen, anders zou de slangenarend wel doortrekken; het zou hem teveel moeite kosten om een slang als een speld in een hooiberg te gaan zoeken. Hier zie je het belang van grote, aaneengeschakelde natuurgebieden. De slangenarend heeft ongetwijfeld invloed op de slangenpopulatie. In een klein, begrensd gebied zou een lokale slangenpopulatie misschien uitsterven, in een groot aaneengeschakeld gebied is dat risico niet aanwezig", aldus Dekker.

Drie slangen op het menu

Op het Dwingelderveld leven drie soorten slangen: de ringslang, gladde slang en de enige gifslang van Nederland: de adder. De slangenarend eet ook de adders, ze kunnen tegen het gif. "De slangenarenden zijn actief op momenten dat de reptielen in de zon liggen. De ochtend, de late middag, gister zag ik er nog eentje na zes uur 's avonds", aldus Dekker. Dit maakt ook dat de vogels goed te bewonderen zijn. "Ze hangen heel hoog stil in de lucht, dan zijn ze aan het 'bidden'. Vaak niet ver van een wandelpad af, soms zelfs recht boven het pad. Vanaf tientallen meters hoogte, als wij de vogel alleen nog als een stipje zien, weten de slangenarenden hun prooi te vinden. Dan gaan ze met een noodgang naar beneden, pakken de prooi en vliegen ermee weg of eten het ter plekke op."

Genieten op de 'vogelboulevard'

Dekker geeft aan dat het makkelijk is een slangenarend te herkennen. "De slangenarend heeft een karakteristiek beeld. Een grote kop, het is bijna of er in de verte een supergrote meeuw aan komt vliegen. De jonge vogels zijn namelijk licht van tint en zijn groter dan een buizerd; net geen tweemaal zo groot."

"Deze vogel maakt dat je enthousiast wordt van de natuur. Terwijl je gewoon op het pad blijft, kan je genieten van deze biddende en jagende vogel. Het centrale wandelpad van het Dwingelderveld, maar ook die van het Fochteloërveen, als 'vogelboulevard' van Drenthe", aldus Dekker.