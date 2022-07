Weg van de blauwtjes op het Dwingelderveld

Vrijwilliger bij Natuurmonumenten Greetje Vierhoven zag onlangs haar eerste van dit seizoen. "Ik was 's ochtends vroeg op pad. Het zag er sprookjesachtig uit en ik zag een klokjesgentiaan. Dan weet je dat het gentiaanblauwtje in de buurt kan zijn. Binnen vijf minuten had ik 'm te pakken."