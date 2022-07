Rapport over gevolgen van recreatie: 'Mensen hebben vaak geen idee wat voor effect ze hebben op vogels'

"Wanneer vogels niet alleen langs paden maar in hun hele leefgebied worden verstoord, zul je ook effecten zien op populaties", zegt Krijgsveld. Zo is aangetoond dat struinen een behoorlijk effect heeft op vogels in de broedtijd. De afstanden waarover verstoring plaatsvindt, zijn groter en er zijn minder broedgevallen in de omgeving dan wanneer wandelaars vaste paden volgen. Ook loslopende honden hebben een grote invloed. Voor sommige vogelsoorten is recreatiedruk de belangrijkste reden voor achteruitgang.

Het rapport gaat in op de effecten van recreatie in verschillende gebiedstypen of biotopen. Zo geldt voor een bos dat het effect van recreatie toeneemt naarmate het bos toegankelijker is voor bezoekers, met wandelpaden en parkeerplaatsen, en naarmate de intensiteit hoger is. Juist in het broedseizoen, wanneer het mooi weer is en veel mensen het bos opzoeken, kunnen de consequenties ernstig zijn in de vorm van verloren broedsels of kuikens van bijvoorbeeld de nachtzwaluw of de boomleeuwerik. Een belangrijke maatregel om verstoring in het bos tegen te gaan, is zonering: het concentreren van ruiter-, fiets- en wandelpaden en delen aanwijzen waar geen paden zijn.