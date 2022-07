Op excursie met de bermscouts

Steeds meer dragen bewoners- en vrijwilligersgroepen bij aan het ecologische beheer van Drentse bermen. Het project Bermscouts biedt deze groepen de kans kennis op te doen over bermplanten en het monitoren van bermen, en over het herkennen en tellen van insecten.

In september is er vanuit het project een drietal excursies waarin ecologisch bermbeheer centraal staat.

Om na te gaan wat het gevolg van het bermbeheer is op de bloemen en planten die er groeien, is het nodig om de berm in de gaten te houden. Tijdens de veldinstructie 'Toepassen Nectarindex monitoringsmethodiek' krijgen de deelnemers uitleg over deze manier van monitoring. De nectarindex is een manier om de bloemenrijkdom en de potentiële nectarproductie van de aanwezige vegetatie uit te drukken.

Deelnemers aan de excursie 'Bermplanten' krijgen alles te horen over de planten die in de Drentse bermen groeien. Denk aan het grasklokje, een vrij zeldzame bermplant die in juli in bloei staat, en het duizendblad, een algemene bermplant herkenbaar aan de witte schermvormige bloemen. Ook is er extra aandacht voor het herkennen van de voor insecten belangrijkste planten in het veld.