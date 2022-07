Otter aangereden op de Meerweg in de buurt van het Paterswoldsemeer

Op de Meerweg tussen het Friese Veen en het Paterswoldsemeer is een otter doodgereden. Het is de derde otter die in twee jaar tijd slachtoffer van het verkeer op deze weg is geworden.

De faunapassage die er momenteel wordt aangelegd, kwam voor dit dier te laat.

DNA

Twintig jaar geleden is de otter geherintroduceerd in Nederland. Vanaf dat moment is een genenbank opgesteld om de bloedlijnen van de populatie in kaart te brengen. Dat is van belang omdat het risico van inteelt op de loer ligt. "Tot twee jaar geleden werden alle otters onderzocht, maar de populatie blijft gestaag doorgroeien dus dat is niet langer nodig", legt Cindy de Jonge-Stegink van de werkgroep CaLutra van de Zoogdiervereniging uit.

Bij de dode otter op de Meerweg heeft De Jonge-Stegink wel een monster genomen voor onderzoek. "In sommige gevallen, zoals bij deze otter waarvan we redelijk zeker weten dat het verkeer de doodsoorzaak was, sturen we nog steeds een weefselmonster op. Aan de hand van het DNA-profiel zien we of het een bekende otter is, familie van een bekende otter of misschien vreemd bloed uit bijvoorbeeld de Duitse populatie."

Controle

Met deze manier van monitoring houdt de werkgroep een vinger aan de pols. "In dezelfde week is op de A7 aan de andere kant van De Onlanden een otter doodgereden. Dit is een belangrijk gebied voor de otter waar het territorium van een mannetje overlapt met dat van meerdere vrouwtjes. Een dominant mannetje bevrucht zo meerdere vrouwtjes wat de kans op inteelt met zich meebrengt. Met behulp van de monsters kunnen we familiebanden en herkomst vaststellen en nagaan of de populatie gezond blijft", vertelt De Jonge-Stegink.

Ze roept mensen dan ook op om dode otters te melden, zodat een monster genomen kan worden. "Dat is belangrijk voor het verspreidingsonderzoek, om na te gaan of de populatie gezond is en om knelpunten in kaart te brengen."