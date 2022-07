Proef bij spoor tegen graafdrift bever lijkt succesvol

Afgelopen februari trok ProRail een streep door de plannen van het grootste knaagdier van Europa. Langs het spoor werd een sleuf gegraven die is volgestort met ballastgrind. De ballast is tot drie meter tegen het talud aan opgehoogd.

"Als de bever wil graven, stort het iedere keer in. We hopen dat het daarmee onmogelijk wordt om verder te graven", lichtte Michel van den Bogaert van ProRail de oplossing destijds toe. En dat lijkt te werken. Beverdeskundige Cindy de Jonge-Stegink voert maandelijkse inspecties uit in het gebied en laat weten dat de bever verkast is.

"De permanente ontwatering en graafwerende maatregelen lijken hun vruchten af te werpen", aldus de deskundige. "De bever heeft zich een stukje teruggetrokken in het Zeegserloopje. De vraag is wel wat het dier in de toekomst gaat doen, blijft hij weg of keert hij terug?" De bever langs het spoor was alleen en hoogstwaarschijnlijk op zoek naar een partner. Mocht hij deze in het Zeegserloopje gevonden hebben, dan ligt het voor de hand dat de bever daar blijft.