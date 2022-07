Europese hoornaar verzamelt voedsel voor de larven

Als je aan het kamperen bent, deel je je plek vaak met allerlei insecten. Zo filmde Wouter Thomas naast zijn tent, op een camping in Ellertshaar, een Europese hoornaar. Dit grote insect maakte een hapje klaar voor de larven in het nest.

De Europese hoornaar is een stuk groter dan de 'gewone' limonadewesp, het is de grootste wespachtige die in Nederland voorkomt. Maar deze hoornaar is helemaal niet agressief naar mensen toe en blijft meestal wel uit de buurt van mensen en hun hapjes en drankjes. Alleen bij bedreiging kan de Europese hoornaar steken. De angel van deze wespachtige is langer dan die van een limonadewesp, maar de hoeveelheid gif die vrijkomt is weer minder.

Op het filmpje van Thomas, zie je een Europese hoornaar jagen. "De werksters moeten vlees verzamelen voor de larven in het nest", vertelt Aglaia Bouma. Ze is een entomoloog, oftewel een wetenschapper op het gebied van insecten. "Het is dus een vrouwtje dat je ziet, de mannetjes doen helemaal niets. In het borststuk van de vlinder zitten lekker veel spieren, daarvan maakt ze mooie bolletjes voor larven, de vleugels zijn voor de hoornaar zinloos."

Boswachter Evert Thomas, de vader van Wouter, komt de hoornaars af en toe tegen in het bos. "Ik zie de nesten onder andere wel eens in holle bomen", geeft hij aan. Ze zoeken altijd een droog plekje uit, in - of in de buurt van - bomen en struiken. "Ze zijn hier pas sinds een jaar of twintig. Daarvoor zag ik ze hier niet of nauwelijks."