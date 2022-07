Kadeherstel van het Fochteloërveen verbetert ook de brandveiligheid

Elke druppel regen die in het Fochteloërveen valt is goud waard. De tot nu toe zonnige zomer veroorzaakt droogte, terwijl vocht voor dit unieke hoogveengebied essentieel is. In het najaar starten de werkzaamheden om het water beter in het gebied vast te houden. Daarbij wordt ook het risico op brand verminderd.

Er is nog maar heel weinig hoogveen in Nederland, het Fochteloërveen herbergt een van die restanten 'oernatuur'. Maar het staat onder druk, het gebied kampt met verrotte kades, waardoor water uit het gebied wegloopt. Zonder genoeg water klinkt het hoogveen in en gaat het uiteindelijk verloren. Daarom worden, na een onderzoeksperiode, de kades hersteld. Dit najaar beginnen de werkzaamheden.

De kades waren van hout. Nu komen er kades van zand en leem. Dat helpt de brandveiligheid op twee manieren: het gebied blijft uiteraard natter, er is minder kans op veenbranden. En daarnaast worden de kades zo gemaakt dat de brandweer het als pad kan gebruiken. Bij eerdere branden was het gebied op sommige plekken niet goed begaanbaar voor de brandweer.

Heet en droog

Het is zo droog en heet geweest dat de brandweer oproept om in de buurt van natuurgebieden geen vuurkorf aan te steken of te gaan barbecueën. In het waterrijke Fochteloërveen wordt daarbij ook gelet op mensen die tijdens de wandeling een sigaret opsteken - ook dat vormt een risico. Martin Snip, coördinator van Natuurmonumenten, attendeert bezoekers in het natuurgebied erop. "Je ziet wel het groene pijpenstro, maar de vegetatie eronder, de veenbodem en de heide zijn erg droog."

Snip is beducht op brand, hij heeft met eigen ogen de catastrofe gezien die het nalaat. Hij was bij de grote branden die 2011, 2015 en 2018 in het Fochteloërveen hebben gewoed. Die van 2011 en 2015 waren enorm, er ging in totaal zo'n 200 hectare verloren. Die van 2018 was kleiner, daar ging bijna 3 hectare in vlammen op. "Alle drie in het voorjaar. Ik word altijd wat zenuwachtig als het maart is. Er is dan een langere brandgevaarlijke periode: in het vroege voorjaar is een deel van de planten na de winter nog dood en droog. "

'Heel triest'

De branden in het Fochteloërveen zijn destijds met man en macht bestreden, verschillende brandweerkorpsen en helikopters rukten uit. Snip: "Heel triest om te zien hoe dat vuur zich door de vegetatie heen vrat. Bij een boompje knetterde het vuur en schoot het de lucht in. Dramatisch. De vogels, insecten, de slangen: alles onherkenbaar in de zwarte massa van vegetatie. Na afloop hebben we drie dagen nageblust." Het hoogveengebied is een natte omgeving. Toch kan hier brand woeden. "De droge vegetatie aan de oppervlakte brandt. Waar de bodem hydrologisch niet goed in orde is, daar slaat de brand de grond in. Zo kan het vuur onder de grond voortwoekeren en ergens anders weer bovenkomen."