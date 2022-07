Afwijkende top drie én opvallende nieuwkomer in tuinvlindertelling

Opvallende verschijning

De keizersmantel is een soort die normaliter niet in tuinen voorkomt, maar in bossen met veel viooltjes. "Omdat er eerder al meerdere exemplaren in tuinen werden waargenomen, hebben we deze vlinder op het laatst aan de tellijst toegevoegd", legt Thierry uit. Na een afwezigheid van dertig jaar is de dagvlinder sinds 2015 terug in ons land. "Sinds dit jaar staat de vlinder op de Rode Lijst als 'thans niet bedreigd'. Toch gaat het niet zo goed."

In Drenthe is de keizersmantel drie keer waargenomen. Dit zou het gevolg kunnen zijn van lokale veranderingen zoals bijvoorbeeld een wijziging in natuurbeheer, vertelt Thierry. "Maar omdat de vlinders in het hele land in tuinen zijn gezien, lijkt het erop dat ze vanwege een tekort aan geschikt leefgebied elders voedsel en onderdak zoeken. Het is een goed teken dat ze in de tuin opduiken."

Eerdere tellingen