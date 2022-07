Publiek ingezet bij onderzoek naar steekmuggen

Daarom is onderzoek naar de effecten van de veranderingen in klimaat en milieu op muggenpopulaties en de door muggen overgebrachte ziekten belangrijk. Het onderzoek naar steekmuggen wordt gedaan binnen het One Health PACT consortium . Een van de onderdelen van dat onderzoek is het vergelijken van muggenvangsten in het veld met de muggenoverlast die via Muggenradar.nl wordt doorgegeven. Ook wordt met behulp van DNA-analyse bekeken welke ziekteverwekkers de muggen bij zich dragen. Zo werd in 2020 voor het eerst westnijlvirus gevonden.