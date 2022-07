Jonge wespendieven in Zuidoost-Drenthe geringd

In het Drents-Friese Wold leven acht wespendiefparen. Om na te gaan of er voldoende ruimte is voor de roofvogels heeft SOVON in opdracht van de provincie zes jaar lang onderzoek gedaan. Daaruit is gebleken dat wespendieven het liefst in naaldbomen met een dichte kruin broeden. Voedsel zoeken ze ook in het bos. Daarom wordt terughoudendheid geadviseerd in het omvormen van bos naar open gebied. Voldoende rust is essentieel voor broedsucces. Het beperken van recreatie tot bepaalde zones helpt daarbij.