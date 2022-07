Dit weekend in de Drentse natuur: 23 en 24 juli

Het hele weekend waan je je in het Hunebedcentrum in Borger in de prehistorie. Hunebedbouwers en hun nazaten bootsen het leven in de steentijd, de ijzertijd en de bronstijd na. Bezoekers kunnen zien, horen, ruiken en voelen hoe mensen in de oertijd (over)leefden en werkten. Je leert hoe je vuur maakt, met pijl en boog schiet en vuursteen bewerkt. Meer informatie vind je op de website van het Hunebedcentrum.