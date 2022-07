Vuursteen ontstond miljoenen jaren geleden op de zeebodem

Overal in onze provincie zijn ze te vinden: vuurstenen. Ze zijn steenoud en werden honderd tot zestig miljoen jaar geleden gevormd op de bodem van een subtropische zee. Tegenwoordig liggen ze voor het oprapen tijdens een wandeling in de Drentse natuur.

Stenenexpert Harry Huisman van het Hunebedcentrum legt uit dat in vuurstenen vaak tot in detail bewaard gebleven fossielen zitten. Dat komt omdat de stenen op de zeebodem ontstaan zijn in aanwezigheid van veel organisch materiaal.

"Daartussen bevonden zich ontelbare kiezelskeletjes van eencellige kiezelwieren of diatomeeën en straaldiertjes of radiolariën. Het silica of kiezel loste op in de kalkachtige zeebodem waardoor een verdunde kiezeloplossing ontstond. Wat er daarna gebeurde is onduidelijk", aldus Huisman.