Eerste Drentse zeearendjong verlaat het nest

In een bos bij Veenhuizen heeft een zeearendenpaar succesvol gebroed. Een van de twee jongen die rond 10 mei uit het ei kropen, is onlangs uitgevlogen. Dit is het eerste zeearendenjong dat in onze provincie is geboren en groot geworden.

"De eerste fase is het meest precair. Het nest bestond uit twee jongen. Vaak overleeft er dan maar eentje en dat is hier ook gebeurd. Waar dat precies aan ligt, weten we niet." Het vrouwtje is nog niet volwassen. Dat is onder meer te zien aan de donkere randen op haar staartveren. "Ze zit in haar vierde of vijfde jaar. Dit is haar eerste nest", aldus Pot. Het mannetje is wel volwassen.