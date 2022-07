Dassen ontvluchten tijdelijk hun burcht maar zijn weer terug

"In het voorjaar deelden de dassen hun burcht met drie vossen. Het zou me niet verbazen, en ik ben dat ook in de literatuur tegengekomen, dat ze last hadden van vlooien of luizen. Als het te gek wordt, vertrekken de dassen voor een tijdje." Na verloop van tijd neemt het aantal parasieten af door gebrek aan voedsel en kunnen de dassen weer terug naar huis.

In de burcht wonen twee vrouwtjes, één met twee jongen en één met drie jongen. "Het vrouwtje met drie jongen zagen we in een bijburcht een kilometer verderop, zij is nu weer terug. Van het vrouwtje met twee jongen weten we niet waar zij naartoe is uitgeweken. Waarschijnlijk is zij ook weer terug op de burcht." Op beelden van de wildcamera is ook te zien dat een jong reekalf even aan de oude/nieuwe bewoners komt snuffelen.