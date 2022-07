Zeldzame groenknolorchis voor het eerst in Drenthe

De familie van de orchideeën is een van de grootste plantenfamilies op aarde. In Drenthe kwamen tot 2002 twintig verschillende soorten voor, maar sindsdien is een aantal van deze sierlijke planten uitgestorven. Dankzij natuurherstel komen andere zeldzame orchideeën terug, zoals de groenknolorchis in een beekdal van de Drentsche Aa.

Vorig jaar werd één exemplaar van deze tengere plant gevonden. Dit jaar hebben vrijwilligers van Staatsbosbeheer drie exemplaren aangetroffen. Plantenkenner Hans Dekker bevestigt dat het om de groenknolorchis gaat. "Dit is als het ware een kwaliteitskeurmerk voor dit gebied", aldus Dekker.

Natuurherstel

De orchideeën staan in een zich ontwikkelend natuurgebied waar landbouwgrond zo'n vijftien jaar geleden is omgezet in natuur. "De waterhuishouding is verbeterd door sloten en greppels dicht te gooien en er zijn stukken van de bovengrond afgeplagd. Bij dit soort werkzaamheden in beekdalen waar vervolgens grondwater omhoogkomt, kun je mooie dingen verwachten", aldus Dekker. "De eerste leuke soorten lieten zich al snel zien, maar soorten die wijzen op duurzaam herstel komen later."

Terugkeer

De groenknolorchis is in de loop van de twintigste eeuw sterk achteruitgegaan en werd al decennialang niet meer gevonden in Drenthe. "Deze orchis reageert op relatief kalkrijk water. Dat we deze soort hier zien, geeft aan dat we op weg zijn naar een bijzonder natuurtype, namelijk het kalkmoeras", aldus Dekker. Andere soorten die in het gebied voorkomen zijn moeraswespenorchis en parnassia.