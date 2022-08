Deze zandoogjes kun je zien vliegen in augustus

Het oranje zandoogje is een stuk kleiner dan het bruine zandoogje en heeft meer oranje op de bovenzijde van de vleugels. Het was een algemene vlinder maar de soort gaat steeds verder achteruit. De vlinder komt in twee gescheiden gebieden voor: in Drenthe en in het zuiden van het land. De soort vliegt van eind juni tot eind augustus en staat bekend om een voorkeur voor zonnen. Ze zitten vaak met gespreide vleugels op de bladeren van bomen of struiken.