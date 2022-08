Unielijst met invasieve exoten is uitgebreid

De Afghaanse duizendknoop is één van de Aziatische duizendknopen die wereldwijd geïntroduceerd werden als sierplant. Een ander is de Japanse duizendknoop, berucht in onze provincie omdat de woekerende plant veel voorkomt in tuinen, natuurgebieden en langs de weg, en lastig te bestrijden is. De Afghaanse duizendknoop komt nog niet zoveel voor. In Drenthe zijn exemplaren bij het Friese Veen en de Havelterberg waargenomen, maar op basis van de ervaringen met het familielid en de inschatting dat de nieuwe plant zich zal vestigen, is de kans groot dat ook deze plant problemen gaat veroorzaken.