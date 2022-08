Een hitteplan voor de dieren in je achtertuin

De Egelbescherming Nederland onderstreept het belang van het aanbieden van het juiste voedsel. Egels lusten kattenbrokken of vogelpindakaas, eekhoorns help je met een grof zaadmengsel en stukjes appel, wortel, komkommer of mais. Verschillende vogels hebben ieder een eigen voorkeur: zaadjes, vruchten of insecten. En vossen stellen hondenvoer op prijs.