Inschrijving bijzondere editie van de Hunzeloop geopend

De inschrijving voor het jaarlijkse wandelevenement De Hunzeloop, dat plaatsvindt op 17 september 2022, is geopend. Deelnemers kunnen kiezen uit verschillende wandelroutes die variëren van tweeënhalf tot vijfentwintig kilometer.

"We hebben de eerste aanmeldingen al binnen", aldus Pauline Zomer van organisator Het Drentse Landschap. "Maar de ervaring leert dat de meeste mensen zich pas op de dag zelf inschrijven. Men wil toch graag weten of het goed wandelweer wordt."

Meters met Diabetes

"Dit jaar hebben we een speciale editie", vertelt Zomer. "De Hunzeloop is gekozen als afsluiting van Meters met Diabetes. Speciaal voor deze deelnemers hebben we een route van tweeënhalve kilometer toegevoegd aan het programma." Meters met Diabetes is de Drentse variant van de Nationale Diabetes Challenge, een landelijk beweegprogramma voor mensen met een chronische aandoening van de Bas van de Goor Foundation.

Variatie

Alle routes starten vanaf Het Achterom in Zuidlaren en gaan door een afwisselend landschap met bos, heide en vergezichten over het water. De routes zijn niet alleen opgesteld met oog voor de Drentse natuur, ook voor de geschiedenis en cultuur in het Hunzedal is aandacht. Zo is het museum en molen De Wachter in de route opgenomen.

Jaarlijks

De Hunzeloop is een jaarlijks wandelevenement op de derde zaterdag van september. Een ticket kost zes euro. Bezoek deze website voor meer informatie. De opbrengst van de Hunzeloop komt ten goede aan Het Drentse Landschap die het investeert in het Drentse landschap. Afgelopen editie deden zevenhonderd wandelaars mee. De laatste editie voor corona bracht vijftienhonderd wandelaars op de been.

Tusschenwater

Een deel van de route gaat langs waterbergings- en natuurgebied Tusschenwater, dat drie jaar geleden "nog een beetje een bouwput" was, aldus boswachter Bertil Zoer. Maar inmiddels is het een heus vogelparadijs. Ganzen, eenden, kluten en de zeldzamere steltkluten en visdieven broeden in het gebied. Bekijk onderstaand fragment voor een indruk van het natuurgebied.