Van vogelen naar libellen kijken in de zomer

Libellen vliegen in twee periodes door het jaar heen. De tweede toptijd is aangebroken en wordt door kersverse natuurgids Gerben ter Haar aangegrepen voor een libellenexcursie 'in zijn achtertuin' in de buurt van Assen.

"We gaan op verschillende plekken rond het gemaal in het Deurzerdiep op zoek naar soorten van de hoogzomer. De bedoeling is goed te zoeken, te kijken, te observeren en je te verwonderen over deze vaak prachtige, soms aandoenlijke, monsters van de insectenwereld."

Zomersoorten

"Vanaf begin augustus sluipen nieuwe libellen uit", vertelt Ter Haar. Als de temperatuur geschikt is, verlaten de larven het water, zoeken een geschikte stengel op en kruipen uit hun huid. Het volwassen insect, of imago, komt tevoorschijn. "Dit is het moment om heidelibellen en glazenmakers te zien. Die laatste behoren tot de grootste libellen van ons land."

Heidelibellen