Dit weekend in de Drentse natuur: 13 en 14 augustus

Ieder jaar is augustus de maand waarin je de meeste kans hebt om vallende sterren te zien wanneer talloze meteoren van de Perseïdenzwerm de dampkring passeren. Het Aekingerzand is zaterdagavond een goede plek om sterren te kijken omdat het er zo donker is. Luister naar de gids die over het fenomeen vallende ster vertelt en vergeet niet om een wens te doen. Meld je aan via de website van Staatsbosbeheer.