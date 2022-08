Mis deze kleuren in de Drentse natuur niet

Voor diegenen die niet op vakantie zijn maar deze weken in eigen provincie doorbrengen, loont het om een kijkje in eigen achtertuin te nemen of de Drentse natuur in te trekken. Daar is allerlei natuurschoon te bewonderen.

We zitten midden in de hondsdagen, gemiddeld de warmste periode van het jaar. Een periode waarin de muntvlinder vliegt, de heide paars is en de bramen zwart kleuren en nieuwe libellen en juffers zich laten zien.

Klein maar fijn

Het muntvlindertje is een algemene nachtvlinder die overdag actief is. Met een spanwijdte van 10 tot 15 millimeter heb je bijna een vergrootglas nodig om deze mini of micro-vlinder te zien. Je herkent de vlinder aan de paarsrode vleugels met gele vlekken. De rupsen leven op verschillende muntsoorten, waaronder appelmunt en watermunt maar ook op wilde marjolein, veldsalie en citroenmelisse. De vlinder komt veel voor in tuinen. In augustus komt de tweede generatie tevoorschijn, de nakomelingen van de eerste generatie die van april tot juni vloog.

Smakelijke woekeraars

Voor liefhebbers van rijp fruit en jam is het plukseizoen aangebroken. De gewone braam of bosbraam komt op veel plekken in onze provincie voor, op zonnige open plaatsen in beuken- en berkenbossen en langs de bosrand, maar ook langs wegbermen en spoordijken. In de bossen van Staatsbosbeheer mag je voor eigen gebruik een bakje van zo'n 250 gram plukken. Denk er wel om dat je wat over laat voor de volgende bezoeker. Op sommige plekken in het bos moet de braam juist in toom gehouden worden omdat de plant nogal kan woekeren.

Paarse pracht

In Drenthe komen vier soorten heide voor: struikheide, lavendelheide, kraaiheide en dopheide. Het is de beurt aan de struikheide om de Drentse heidevelden paars te kleuren. De laag groeiende heester voelt zich thuis op voedselarme zandgronden en bloeit vanaf eind juli. Niet alleen fotografen zijn blij met de bloeiende heide, ook honingbijen, wilde bijen, hommels, vliegen en wespen komen op de bloemetjes af. De gewone heispanner, een nachtvlinder die overdag actief is, voedt zich met de nectar en zet zijn eitjes af op de heideplant.

Algemene juffers