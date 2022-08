Nieuwe fietsroute van Drenthe naar Groningen met aandacht voor water

Nationaal Park Drentsche Aa heeft een nieuwe fietsroute met als thema 'water'. De route is 53 kilometer lang, start voor de Kymmelsberg in Schipborg en voert via de beekdalen van de Drentsche Aa naar de stad Groningen en terug.

Water is een voor de hand liggend thema in een natuurgebied dat wordt doorkruist door beken en diepjes. Maar het is ook actueel gezien de zorgen die er bestaan over de aanhoudende droogte, klimaatverandering en de waterkwaliteit.

Over water

Onderweg krijgt de fietser informatie over de plekken waar de route langs gaat en aan water gerelateerde projecten die er uitgevoerd worden. De route start met zicht op de meanders van het Schipborgsche Diep en kruist onder meer het Zeegserloopje. De beekbodem van dit water werd vorig jaar verhoogd met zand en hout om zo het waterniveau omhoog te brengen. Het project is bedoeld om geschikte leefgebieden voor vissen en waterdiertjes te creëren.

Ook is er aandacht voor de rol die het water van de Drentsche Aa speelt in de drinkwatervoorziening van de stad Groningen en krijgt de fietser verrassende feitjes voorgeschoteld. Bijvoorbeeld dat het water van de Drentsche Aa honderden jaren lang de basis was voor het Groninger Kluinbier. Het Museum aan de A, het voormalige Scheepvaartmuseum, in Groningen maakt deel uit van de route.

Samenstelling