Nieuw: dossier over invasieve exoten in Drenthe

Amerikaanse rivierkreeft

De Amerikaanse rivierkreeft komt oorspronkelijk uit het zuidoosten van de Verenigde Staten en Mexico en leeft in zoet water. In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd de exoot voor het eerst waargenomen in onze wateren. Inmiddels heeft het dier de inheemse Europese rivierkreeft zo goed als vervangen omdat het ongevoelig is voor de kreeftenpest in tegenstelling tot de lokale soort. Daarnaast heeft het een negatieve invloed op de waterkwaliteit.

Hoeveel dieren zich in Drentse wateren ophouden is niet bekend, maar volgens ecoloog Matthijs Jansen van Waterschap Drents Overijsselse Delta is de Amerikaanse rivierkreeft een blijvertje. "Landelijk onderzoek lijkt uit te wijzen dat we ons moeten richten op het beheersen van de verspreiding, het dier helemaal verwijderen gaat niet lukken." Otters zijn opportunisten en blijken naast vis ook rivierkreeften te eten. Maar dat zij de opmars van de exotische kreeft kunnen stoppen is onwaarschijnlijk.

Muskusrat

Van oorsprong komt de muskusrat uit Noord-Amerika. Het dier is aan het begin van de twintigste eeuw naar Europa gebracht voor de pelsdierfokkerij, de vacht van het dier was gewild. In 1942 werd het eerste dier in ons land gevangen. De muskusrat is een knaagdier uit de familie van de woelmuisachtigen. Het is een goede zwemmer en duiker die in zoet én zout water leeft waar het gangen graaft in de oevers. Ze planten zich snel voort en hebben geen natuurlijke vijanden.

De dieren worden bestreden vanwege hun graafgedrag dat ook aan dijken schade kan toebrengen. De bestrijding gebeurt met fuiken en vallen en is succesvol. De populatie is historisch laag: in 2016 werden nog ruim tienduizend muskusratten gevangen, twee jaar geleden waren het er minder dan drieduizend. Een daling van bijna 74 procent. Het is de bedoeling dat de muskusratten in 2035 zijn teruggedrongen tot aan de Duitse grens.

