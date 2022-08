Vleermuizen horen en zien tijdens de Nacht van de Vleermuis

Vleermuizen zijn nachtdieren en komen tevoorschijn zodra wij ons bed opzoeken. De dag brengen ze door in een schuilplaats, afhankelijk van de soort een boomholte, een spouw, een dak, de zolder of kelder van een gebouw, of een vleermuiskast. In de winter is er weinig voedsel voorhanden en houden de vliegende zoogdieren een winterslaap, het liefst met meerdere dieren bij elkaar.

Kwetsbaar

De gewoonte van vleermuizen om zich in groepen op te houden en de langzame voortplanting waarbij vaak maar een nakomeling per keer wordt grootgebracht, maakt dat vleermuizen kwetsbaar zijn. Vaak ontbreken goede roest- en overwinteringsplaatsen, en het aantal insecten neemt af. Vleermuizen zijn beschermd en mogen niet verstoord worden. Nederland ondertekende in 1991 de Eurobats-overeenkomst, bedoeld om vleermuizen in Europa te beschermen.

International