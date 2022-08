Succesvol broedjaar voor kraanvogels Fochteloërveen

"Het gemiddelde broedsucces per paar neemt al jaren af, maar de afgelopen twee jaren zijn mooie resultaten behaald", zegt Feenstra. "In de jaren 2001 tot 2020 werden nul tot vier kuikens per jaar groot." Met tien broedparen dit jaar is er sprake van een stabilisatie en lijkt het maximum in zicht. "In de beginjaren waren er een tot vijf territoria in het hoogveengebied, sinds 2014 schommelt dat tussen de acht en tien. Met de huidige omstandigheden lijkt de draagkracht van het gebied bereikt."