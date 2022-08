Dassen en egels wanhopig op zoek naar voedsel

Door de droogte gaan wilde dieren de grenzen van hun leefgebied over, op zoek naar voedsel. Egels en dassen zijn er voorbeelden van. Natuurbeschermer Tonnie Sterken uit Zuidlaren ziet de wanhopige pogingen van de dieren om te overleven.

Zowel egels als dassen hebben grote moeite om een maaltje van onder meer insecten en wormen bij elkaar te scharrelen. De insectenstand gaat hard achteruit en door de droogte zitten wormen dieper in de grond.

Sterken: "Het stapelvoedsel van de das is de regenworm. Als het heel droog is, gaan de wormen dieper de grond in zitten, en dan kan de das er niet meer bij. Het dier kan makkelijk overschakelen, op fruit, kadavers, muizennesten graaft ie uit. Maar zijn ronde, op zoek naar voedsel, wordt wel steeds groter."

Zo nu en dan doet een das een tuin aan. "Daar wordt wel gesproeid, de regenwormen zitten daar bovenin, met gevolg dat de das de regenwormen eruit wil halen en gaten graaft." Sterken heeft in een paar tuinen mensen geholpen een stroomdraadje te spannen om de das te weren.

Een das bezoekt wel vaker tuinen, maar ze zijn nu ook vaker in de berm te zien, er zijn vooral meldingen van dassen langs de weg in de omgeving van Norg. Sterken: "Het risico is ook dat de das langs wegen in bermen zijn voedsel probeert te halen, met gevolg dat ie wordt doodgereden."

Moeilijke tijd voor de egels

Bij Linda de Jong van egelopvang 't Egelhuus in Hollandscheveld zijn opnieuw veel egels gebracht. "Het is al een paar zomers zo dat we veel volwassen egels binnenkrijgen. Ze zijn verzwakt omdat ze geen eten kunnen vinden." Deze egelopvang doet net als de landelijke Egelbescherming de oproep om water en kattenbrokjes neer te zetten. Geen melk: daar worden de egels ziek van, ze krijgen diarree en kunnen vervolgens uitdrogen. Sterken is begaan met de egels en hoopt dat de oproep gehoor krijgt.