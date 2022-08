'Blij verrast' met watersnippen voor de lens

Nu de najaarstrek is begonnen, zijn er meer watersnippen in Drenthe. Natuurfotograaf Annie Snijder van Oosten filmde en fotografeerde er drie. Volgens haar 'een echt geluksmomentje' in haar geliefde natuurgebied Veenstee, tussen het dorp Klazienaveen-Noord en Barger-Compascuum.

Gebieden met ondiep water, met modderige oevers en genoeg begroeiing om je in te verstoppen: daar houdt de watersnip van. Het waterrijke natuurgebied Tusschenwater, de Onlanden en Nationaal Park Drentsche Aa zijn voorbeelden van gebieden waar de watersnip ook waargenomen is.

De weidevogel gaat door zijn schutkleuren al snel op in het landschap. Maar in de Veenstee blies de wind de vegetatie wat opzij en zette drie watersnippen voor de lens van Van Oosten. "Ik had ze hier nog nooit gezien, ik was blij verrast!", zegt ze enthousiast. Ze kreeg de kans meerdere foto's van de vogels te maken.