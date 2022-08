Belevenissen van natuurfotograaf André Brasse

Op woensdagavond 31 augustus vertelt de natuurfotograaf meer over zijn belevenissen en onverwachtse ontmoetingen. Brasse neemt je mee in zijn kijk op natuur- en landschapsfotografie, in en rondom de Kop van Drenthe. De avond vindt plaats in de ROEG! Hoek van de bibliotheek in Roden. De entree is gratis, aanmelden voor deze bijeenkomst kan t/m 30 augustus via de website van de bibliotheek.