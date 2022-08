Vroege vogels op pad in Nationaal Park Drentsche Aa

Uitslapen in de zomervakantie? Niet voor deze jonge natuurliefhebbers. Vlak na zonsopkomst struint een groep kinderen, van acht tot twaalf jaar, door Nationaal Park Drentsche Aa.

Bij de eerste zonnestralen stonden ze al naast het bed. Wandelschoenen aan, verrekijker om, even een appeltje eten en de 'vroege vogel-tocht' kan beginnen. Ze gapen nog wat, maar zijn dolenthousiast als er een roodborsttapuit voorbij vliegt. Of als ze een vink horen, of de sporen van een specht vinden. Ze hebben allemaal de kijkers in de aanslag, en groepsleider Stefan Nijenhuis heeft zelfs een telescoop mee. Het is een van de onderdelen van een week vol outdoor-activiteiten.

Elke dag de natuur in

Het groepje kinderen maakt deel uit van het outdoorkamp van IVN Natuurontdekkers. Het kamp heeft het scoutinggebouw in het Amelterbos in Assen als basis. Elke dag doen ze excursies en activiteiten in de Drentse natuur. Nijenhuis: "Tijdens het kamp ontdekken we de natuur, we gebruiken al onze zintuigen om de natuur te beleven." Er staan stoere activiteiten op het programma, zoals klimmen en een dropping, maar aan zo rustig mogelijk vogels kijken willen de kinderen ook graag meedoen. Zoals de negenjarige Artyom: "Ik wil misschien bioloog worden", zegt hij. "Ik wil meer weten over vogels. Ik hoop dat we nog roofvogels zien, dat zijn mijn lievelings."

'Heel trots'