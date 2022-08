Dit weekend in de Drentse natuur: 27 en 28 augustus

Reeën zijn schuwe dieren, maar als je rustig fietst of wandelt heb je kans ze vlak na zonsopkomst of in de schemering te zien. Tijdens deze reeënsafari van Staatsbosbeheer ga je al fietsend door de bossen van de Hondsrug op zoek naar de dieren. Niet alleen naar de reeën zelf maar ook naar de sporen die de hoefdieren achterlaten zoals veegsporen, looproutes en vraatsporen.