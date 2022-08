Wildcam: moeder otter met drie jongen in de Drentsche Aa

"Ik heb nog nooit drie jonge otters met hun moeder op de camera gehad, vandaar mijn enthousiasme", zegt Sterken. Hij volgt al jaren de dieren in Drentsche Aa-gebied en had voorzicht gehoopt op gezinsuitbreiding van de dikke otter. "Mijn inschatting bleek goed te zijn: twee filmpjes van een moeder met drie kleine jonge otters."

De dieren hebben (nog) geen last van de droogte. "Er is nog voldoende water en voedsel aanwezig", legt hij uit. De otters maken slim gebruik van het watermanagement van hun buurtgenoten: "Ze maakten gebruik van een slootje die door de bever was gegraven."