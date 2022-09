Vijf vragen over de knoflookpad

Landelijk is de knoflookpad een zorgenkindje. Zelfs de grootste populaties van Nederland, waarvan er zich in Drenthe één bevindt, is voor amfibiebegrippen best klein. Dus vanuit landelijk opzicht is Drenthe heel belangrijk, maar de verspreiding is vrij beperkt. Er wordt al vele jaren gewerkt aan een verbetering van de situatie waarbij leefgebied wordt hersteld of aangelegd. Een kweekprogramma is ook in 2014 en 2015 uitgevoerd en er wordt onderzoek gedaan om te bepalen hoe boeren een bijdrage kunnen leveren aan de bescherming van de soort op hun akkers.