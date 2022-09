Drenthe Toen podcast: Marcel Möring: 'Onbekenden die de hand opsteken: ik stel dat op prijs'

Over Assen praat hij voluit in de podcast: "Ik had het hier goed. Behalve: je bent jong en er is geen zak te beleven... maar er is overal in Nederland geen zak te beleven! Daar was Assen geen uitzondering in. Het was overzichtelijk, je kende iedereen. Als je drie keer trapte op de fiets dan was je in Balloo. Op een gegeven ogenblik wilde ik wel weg, maar dat had ook te maken met het feit dat ik journalist was geweest. Ik had het met die krant ook wel gehad. Daar werkte ik ook niet meer voor toen ik wegging. Ik had dat stuk geschreven over het streektaalinstituut dat het Jan Naarding-instituut zou gaan heten. Dat was een nare periode."