De zeearend in een paar pennenstreken

In een nieuwe serie neemt vogeltekenaar Erik van Ommen ons mee op sleeptouw en leert ons kijken naar verschillende vogelsoorten die in de provincie voorkomen. We trappen af met een imposante roofvogel die zich regelmatig in De Onlanden laat zien én die onlangs in de buurt van Veenhuizen voor het eerst in Drenthe een jong heeft grootgebracht.

Voorheen was de zeearend een sporadische wintergast, maar sinds het nest in de bossen bij Veenhuizen is het een permanente bewoner van onze provincie geworden. De roofvogel eet vis, maar ook grote watervogels zoals ganzen en eenden. Een eend kunnen ze zelfs in hun vlucht uit de lucht plukken.

In de verte

Van Ommen tuurt met een verrekijker naar het nest van de zeearenden. "Het is een vrij makkelijk dier om te tekenen omdat het heel compact is en licht en donker elkaar afwisselen. Zelfs op deze afstand, zo'n zevenhonderd meter, kun je de verschillende veerpartijen goed zien, van de vleugel en de dekveren. De vogel heeft een mooie uitstraling, dat fiere en trotse. Zelfs het jong heeft als het gaat zitten al een beetje die houding van een volwassen zeearend."

In het nest

"We kijken naar de eerste zeearend die in Drenthe is geboren sinds tijden", vertelt Van Ommen. "Volgens de boswachters is het jong zo'n acht weken oud. Het heeft nog een paar weken te gaan voordat het uitvliegt. De ouders zitten niet meer op het nest, ze zaten in een boom ernaast en zijn nu aan het jagen. We zien het jong alleen plat op het nest liggen met een poot naast zich en een kop die me aankijkt met die gele snavel met een zwarte punt."