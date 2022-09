Vier feest in de Drentse natuur tijdens het Fête de la Nature

In het Steenbergerpark in Hoogeveen staan tijdens het natuurfestival verschillende vliegers in de spotlight. Vleermuizen leven in het schemerdonker en maken geluiden die het menselijk oor niet kan waarnemen. Met een batdetector is het wel mogelijk naar de nachtdieren te luisteren en vast te stellen welke soorten voorbij komen. Tijdens de presentatie vrijdag vertelt een natuurgids over de kleine zoogdieren. Op zaterdag is het de beurt aan de nachtvlinders. De insecten worden gelokt zodat ze van dichtbij te bekijken zijn. Natuurgidsen helpen bij het op naam brengen en vertellen over het leven van de vlinders. Bezoek deze website voor een overzicht van alle activiteiten.