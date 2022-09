Djammen: Het podium op met SPANG!

Een breed lachende jongeman (29), blij met zijn vriendin, vader van een zoon, werkzaam in de recycling en is graag thuis. Toch heeft Harm Spang nog een andere grote liefde: muziek. In het weekend stapt hij zelfverzekerd het podium op als SPANG!

Het levenslied, in het Nederlands, dat is wat hij brengt. "Het is een beetje cliché om te zeggen, maar dat wordt met de paplepel ingegoten", aldus Harm.

Nederlandstalig

Een vader en een moeder die van het Nederlandse lied houden. De geheime zender die niet weg te denken is en ook een neef die zingt. "Ach ja, dan gaat het balletje rollen", legt Harm uit. Hij drukt zich muzikaal het makkelijkst uit in het Nederlands en ook zijn muzikale helden bedienen zich van de Nederlandse taal. "André Hazes vind ik prachtig", vertelt Harm. "Het is natuurlijk heel anders wat ik doe, maar we zitten ook in een heel ander tijdperk op dit moment."

Iemand van dit moment waar Harm zich graag aan wil meten is Remon Hermans, die ongeveer dezelfde leeftijd heeft. "Dat is een jongen uit Brabant. Hij gaat denk ik wel driehonderd keer per jaar weg."

Op de planken

Ook de Coevordenaar is vaak bij het pad. "Ik mag niet klagen. Het ene weekend is het meer dan het andere weekend, maar over het algemeen ben ik elk weekend wel weg." Toch is Harm ook realistisch genoeg dat leven van de muziek voor velen een zware klus is. "Ik zal denk ik nooit uit de recycling gaan. Daar ben ik ook te nuchter voor opgevoed. Na alle ellende van de corona, ik wil er niet te veel over vertellen, is het wel fijn dat je vast inkomen hebt. Dat is met muziek natuurlijk niet zo. Ondanks de duizenden mensen die online zijn muziekvideo's kijken, zijn platen kopen en hem zien optreden is muziek maken geen werk. "Ik zie het als hobby en ik heb ook altijd gezegd: als ik er geen plezier meer in heb, dan stop ik direct." Fans kunnen gelukkig rustig ademhalen: SPANG! is nog lang niet van plan om te stoppen.

